Работаем по логистике - своевременной поставке объявленных пакетов поддержки - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина работает над логистикой своевременной поставки объявленных пакетов поддержки. Он поблагодарил воинов, которые держат фронт, и призвал партнеров к большей решимости.
Украина работает по логистике - своевременной поставке объявленных пакетов поддержки. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.
Сегодня был доклад Главкома Сырского. Я благодарю всех наших воинов, которые держат фронт на Покровском направлении, которые держат Кураховское направление, которые действительно сохраняют наши позиции. И мы приближаем шаги партнеров, которые могут помочь сейчас. Главное - это решимость. Решительность украинцев более чем достаточна. Решительность партнеров должна стать значительно более дальнобойной. Также работаем и по логистике - своевременной поставке объявленных пакетов поддержки
«Сегодня был доклад Главкома Сырского. Я благодарю всех наших воинов, которые держат фронт на Покровском направлении, которые держат Кураховское направление, которые действительно сохраняют наши позиции. И мы приближаем шаги партнеров, которые могут помочь сейчас. Главное - это решимость. Решительность украинцев более чем достаточна. Решительность партнеров должна стать значительно более дальнобойной. Также работаем и по логистике - своевременной поставки объявленных пакетов поддержки», - сказал Зеленский.
Дополнение
Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять Украине оборудование, которое она может использовать для отпора российских военных нападений, и это и в дальнейшем будет политикой США.
Премьер-министр Шмыгаль сообщал, что сегодня Украина получает поэтапно четыре системы Patriot, систему SAMP/T, которую нам пообещала Италия.