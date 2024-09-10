Работаем по логистике - своевременной поставке объявленных пакетов поддержки - Зеленский

Украина работает по логистике - своевременной поставке объявленных пакетов поддержки. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

Сегодня был доклад Главкома Сырского. Я благодарю всех наших воинов, которые держат фронт на Покровском направлении, которые держат Кураховское направление, которые действительно сохраняют наши позиции. И мы приближаем шаги партнеров, которые могут помочь сейчас. Главное - это решимость. Решительность украинцев более чем достаточна. Решительность партнеров должна стать значительно более дальнобойной. Также работаем и по логистике - своевременной поставке объявленных пакетов поддержки - сказал Зеленский.

«Сегодня был доклад Главкома Сырского. Я благодарю всех наших воинов, которые держат фронт на Покровском направлении, которые держат Кураховское направление, которые действительно сохраняют наши позиции. И мы приближаем шаги партнеров, которые могут помочь сейчас. Главное - это решимость. Решительность украинцев более чем достаточна. Решительность партнеров должна стать значительно более дальнобойной. Также работаем и по логистике - своевременной поставки объявленных пакетов поддержки», - сказал Зеленский.

Дополнение

Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять Украине оборудование, которое она может использовать для отпора российских военных нападений, и это и в дальнейшем будет политикой США.

Премьер-министр Шмыгаль сообщал, что сегодня Украина получает поэтапно четыре системы Patriot, систему SAMP/T, которую нам пообещала Италия.