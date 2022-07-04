Прапор України доставили на острів Зміїний, але ще не піднімали
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Прапор України доставили гелікоптером на острів Зміїний, однак його ще не підняли. Як пояснила у коментарі УНН начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, це пов’язано із заходами безпеки.
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"Прапор доставили гелікоптером, однак на сам острів ніхто не висаджувався. Такі міри вжиті задля безпеки, оскільки встановлювати, підіймати прапор, та показувати місце його знаходження лише для фото у ЗМІ – це небезпечно. Це ризик, бо ворог побачить місце його розташування, що ставить також під загрозу людей, які його встановлюватимуть. Він дочекається прибуття військ, а потім буде майоріти", — пояснила Гуменюк.
Доповнення
Вдень Гуменюк повідомила, що військова операція на території острова Зміїний завершена. Острів повністю повернено під юрисдикцію України.
Вона зазначила, що на звільненому острові встановили прапор України.
Нагадаємо
30 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів.
Згодом міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як ЗСУ вибивали окупантів зі Зміїного.