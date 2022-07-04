Флаг Украины доставили на остров Змеиный, но еще не поднимали
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Флаг Украины доставили вертолетом на остров Змеиный, однако его еще не подняли. Как пояснила в комментарии УНН начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, это связано с мерами безопасности.
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"Флаг доставили вертолетом, однако на сам остров никто не высаживался. Такие меры предприняты для безопасности, поскольку устанавливать, поднимать флаг, и показывать место его нахождения только для фото в СМИ – это опасно. Это риск, потому что враг увидит место его расположения, что ставит также под угрозу людей, которые будут его устанавливать. Он дождется прибытия войск, а потом будет развеваться", — объяснила Гуменюк.
Дополнение
Днем Гуменюк сообщила, что военная операция на территории острова Змеиный завершена. Остров полностью возвращен под юрисдикцию Украины.
Она отметила, что на освободившемся острове установили флаг Украины.
Напомним
30 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил со Змеиного и, вероятно, покинули остров.
Впоследствии минобороны рф подтвердило вывод российских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как ВСУ выбивали оккупантов из Змеиного.