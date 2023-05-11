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Прапор України, через який сталась бійка на саміті ПАЧЕС, передадуть на благодійність

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Український прапор, через який сталася сутичка між української та російською делегаціями на саміті ПАЧЕС у Туреччині, підписав керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Його передадуть на благодійність. Про це повідомив народний депутат України Олександр Маріковський, пише УНН.

Цитата

"В руках Генерала Кирила Буданова саме цей прапор", - повідомив Маріковський у Facebook.

"Тепер підпис Буданова додасть символізму та додаткової значущості нашому Українському символу. Попередньо погоджуємо умови з United24 про передачу прапора на благочинність", - написав нардеп.

Доповнення

Інцидент стався в кулуарах на саміті Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС), що проходив в Анкарі. Один із російських делегатів вирвав з рук українського депутата Олександра Маріковського прапор України. Нардеп відповів представнику країни-агресора.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія подякував Олександру Маріковському, "який захистив честь Українського прапора та за його достойну позицію під час саміту ПАЧЄС". І додав: "Наступного разу відправимо на підмогу Вірастюка".

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