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"Наступного разу відправимо на підмогу Вірастюка": Арахамія прокоментував інцидент на саміті ПАЧЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував інцидент з прапором, який стався на саміті Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) в Анкарі. Де один із російських делегатів вириває з рук українського депутата прапор України. Передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Давида Арахамії.

Цитата

"Дякуємо нашому колезі Олександру Маріковському, який захистив честь Українського прапора та за його достойну позицію під час саміту ПАЧЄС.

P.S. Наступного разу відправимо на підмогу Вірастюка", - написав Арахамія.

Нагадаємо

Український депутат Олександр Маріковський виклав відео з саміту Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС), що проходить в Анкарі, де один із російських делегатів вириває у нього із рук прапор України. Своєю чергою, нардеп відповів представнику країни-агресора.

Українські Національні Новини

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