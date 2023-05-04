"Наступного разу відправимо на підмогу Вірастюка": Арахамія прокоментував інцидент на саміті ПАЧЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував інцидент з прапором, який стався на саміті Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) в Анкарі. Де один із російських делегатів вириває з рук українського депутата прапор України. Передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Давида Арахамії.
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"Дякуємо нашому колезі Олександру Маріковському, який захистив честь Українського прапора та за його достойну позицію під час саміту ПАЧЄС.
P.S. Наступного разу відправимо на підмогу Вірастюка", - написав Арахамія.
Нагадаємо
Український депутат Олександр Маріковський виклав відео з саміту Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС), що проходить в Анкарі, де один із російських делегатів вириває у нього із рук прапор України. Своєю чергою, нардеп відповів представнику країни-агресора.