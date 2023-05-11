Флаг Украины, из-за которого произошла драка на саммите ПАЧЭС, передадут на благотворительность
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Украинский флаг, из-за которого произошла стычка между украинской и российской делегациями на саммите ПАЧЭС в Турции, подписал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Его передадут на благотворительность. Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Мариковский, пишет УНН.
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"В руках Генерала Кирилла Буданова именно этот флаг", - сообщил Мариковский в Facebook.
"Теперь подпись Буданова придаст символизма и дополнительной значимости нашему Украинскому символу. Предварительно согласовываем условия с United24 о передаче флага на благотворительность", - написал он.
Дополнение
Инцидент случился в кулуарах на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), проходившем в Анкаре. Один из российских делегатов вырвал из рук украинского депутата Александра Мариковского флаг Украины. Нардеп ответил представителю страны-агрессора.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поблагодарил Александра Мариковского, "который защитил честь Украинского флага и за его достойную позицию во время саммита ПАЧЭС". И добавил: "В следующий раз отправим на подмогу Вирастюка".
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