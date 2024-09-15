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ППО України знищила ракету та 10 дронів під час нічної атаки

ППО України знищила ракету та 10 дронів під час нічної атаки

Київ • УНН

 • 43509 перегляди

Вночі 15 вересня 2024 року ППО України відбила атаку. З 17 виявлених повітряних цілей було знищено одну керовану ракету Х-59 та 10 ударних безпілотників типу "Shahed".

ППО збила одну ракету та 10 ударних БпЛА. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

У ніч на 15 вересня 2024 року Повітряні Сили виявили і супроводили 17 ворожих повітряних цілей, що атакували Україну. Терористи випустили дві балістичні ракети "Іскандер-М", одну керовану авіаційну ракету Х-59 і 14 ударних БпЛА типу "Shahed".

Протиповітряна оборона у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях збила одну ракету Х-59 і 10 ударних БпЛА.

За добу ворог втратив 1170 військових та значну техніку15.09.24, 07:50 • 60758 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна

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