ПВО Украины уничтожила ракету и 10 дронов во время ночной атаки
Киев • УНН
Ночью 15 сентября 2024 года ПВО Украины отразила атаку. Из 17 обнаруженных воздушных целей было уничтожено одну управляемую ракету Х-59 и 10 ударных беспилотников типа «Shahed».
ПВО сбила одну ракету и 10 ударных БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В ночь на 15 сентября 2024 года Воздушные Силы обнаружили и сопроводили 17 вражеских воздушных целей, атаковавших Украину. Террористы выпустили две баллистические ракеты «Искандер-М», одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 14 ударных БпЛА типа «Shahed».
Противовоздушная оборона в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях сбила одну ракету Х-59 и 10 ударных БпЛА.
За добу ворог втратив 1170 військових та значну техніку15 сентября 2024, 04:50 • 14471 просмотр