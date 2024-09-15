ПВО Украины уничтожила ракету и 10 дронов во время ночной атаки

ПВО сбила одну ракету и 10 ударных БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В ночь на 15 сентября 2024 года Воздушные Силы обнаружили и сопроводили 17 вражеских воздушных целей, атаковавших Украину. Террористы выпустили две баллистические ракеты «Искандер-М», одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 14 ударных БпЛА типа «Shahed».

Противовоздушная оборона в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях сбила одну ракету Х-59 и 10 ударных БпЛА.

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