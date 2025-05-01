ППО у квітні знищила 7 запущених рф балістичних ракет, 1214 "шахедів": підсумки
Київ • УНН
У квітні 2025 року українська ППО знищила 2332 ворожі цілі, включно з ракетами та дронами. Авіація Сил оборони здійснила понад 610 вильотів, уразивши важливі об'єкти противника.
Українська ППО у квітні знищила 2332 ворожі повітряні цілі, серед яких крилаті та 7 балістичних ракет, ударні та розвідувальні дрони. Авіація Сил оборони здійснила понад 610 вильотів. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, протягом квітня 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 2332 повітряні цілі:
- 38 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 13 крилатих ракет "Калібр";
- 3 крилаті ракети "Іскандер-К";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 1214 ударних БпЛА типу Shahed;
- 689 розвідувальних БпЛА;
- 364 БпЛА інших типів.
Авіацією Повітряних сил ЗСУ упродовж квітня, як вказано, здійснено понад 610 літаковильотів, зокрема:
- близько 330 - на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 200 - на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
"У квітні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 326 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника", - повідомили у ПС ЗСУ.
Доповнення
За даними Повітряних сил ЗСУ, протягом березня 2025 року протиповітряною обороною Сил оборони знищено 4043 повітряні цілі: