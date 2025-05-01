ППО у квітні знищила 7 запущених рф балістичних ракет, 1214 "шахедів": підсумки

$41.470.09
47.170.12
ukenru
Інститут-двійник: як родина голови "Держзембанку" Ярославського перетворила держпідприємство у Вінниці на приватний бізнес
Ексклюзив
11:10 • 15496 перегляди

Інститут-двійник: як родина голови "Держзембанку" Ярославського перетворила держпідприємство у Вінниці на приватний бізнес

10:25 • 27819 перегляди

Охоплює 57 мінералів, у тому числі уран, літій і золото: з'явився текст угоди між Україною та США

Ексклюзив
08:40 • 41215 перегляди

Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси

1 травня, 04:00 • 182288 перегляди

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

30 квітня, 21:58 • 119888 перегляди

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови - офіційно

30 квітня, 15:17 • 147957 перегляди

Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників

Ексклюзив
30 квітня, 09:29 • 219710 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

30 квітня, 08:44 • 241297 перегляди

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Ексклюзив
30 квітня, 08:43 • 335276 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування

Ексклюзив
30 квітня, 06:47 • 138328 перегляди

З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+18°
8.4м/с
27%
750 мм
Популярнi новини

Сибіга: Наступні переговори України з США стануть вагомим кроком на шляху до досягнення миру

1 травня, 04:02 • 59006 перегляди

Макрон і Стармер переконали Трампа змінити тактику щодо переговорів з рф - Politico

1 травня, 04:45 • 51074 перегляди

Втрати ворога: за добу захисники України знищили понад 1230 окупантів та 45 артсистем

1 травня, 04:59 • 91825 перегляди

Низка країн ЄС просять про виняток для збільшення витрат на оборону

1 травня, 05:16 • 67621 перегляди

Втримати коріння: як Україні вдалося зберегти кримські наукові надбання рослинництва

09:26 • 70718 перегляди
Публікації

Втримати коріння: як Україні вдалося зберегти кримські наукові надбання рослинництва

09:26 • 71416 перегляди

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

1 травня, 04:00 • 182307 перегляди

Дума називає реформу “загрозою”, а експерти - необхідністю: що відбувається зі змінами в АРМА

30 квітня, 15:42 • 163475 перегляди

Хліб, олія, черешня: що спільного між вашим меню та аграрною наукою України?

30 квітня, 13:19 • 203207 перегляди

Законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів зазнав нищівної критики науково-експертного управління Ради

30 квітня, 10:55 • 234880 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Денис Шмигаль

Олександр Сирський

Дональд Трамп

Михайло Федоров

Папа Франциск

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

McDonald's прибирає легендарний бургер "Біг Тейсті" з меню

09:35 • 21442 перегляди

50-річний Леонардо Ді Капріо приголомшив шанувальників раптовим схудненням: фото

30 квітня, 13:52 • 68229 перегляди

Кеті Перрі відчула себе "побитою" через несприйняття соціумом її космічної подорожі

30 квітня, 12:48 • 73684 перегляди

Сара Геллар показала великий гардероб, як у Керрі Бредшоу з "Секс у великому місті"

30 квітня, 12:27 • 64203 перегляди

Запланований серіал "Ейнштейн" відклали на рік

30 квітня, 09:14 • 113623 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

Telegram

9K720 Iskander

Rockwell B-1 Lancer

ППО у квітні знищила 7 запущених рф балістичних ракет, 1214 "шахедів": підсумки

Київ • УНН

 • 2090 перегляди

У квітні 2025 року українська ППО знищила 2332 ворожі цілі, включно з ракетами та дронами. Авіація Сил оборони здійснила понад 610 вильотів, уразивши важливі об'єкти противника.

ППО у квітні знищила 7 запущених рф балістичних ракет, 1214 "шахедів": підсумки

Українська ППО у квітні знищила 2332 ворожі повітряні цілі, серед яких крилаті та 7 балістичних ракет, ударні та розвідувальні дрони. Авіація Сил оборони здійснила понад 610 вильотів. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, протягом квітня 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 2332 повітряні цілі:

  • 38 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
    • 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
      • 13 крилатих ракет "Калібр";
        • 3 крилаті ракети "Іскандер-К";
          • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
            • 1214 ударних БпЛА типу Shahed;
              • 689 розвідувальних БпЛА;
                • 364 БпЛА інших типів.

                  Авіацією Повітряних сил ЗСУ упродовж квітня, як вказано, здійснено понад 610 літаковильотів, зокрема:

                  • близько 330 - на винищувальне авіаційне прикриття;
                    • понад 200 - на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

                      "У квітні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 326 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника", - повідомили у ПС ЗСУ.

                      Доповнення

                      За даними Повітряних сил ЗСУ, протягом березня 2025 року протиповітряною обороною Сил оборони знищено 4043 повітряні цілі:

                      Юлія Шрамко

                      Юлія Шрамко

                      Війна
                      «Калібр» (сімейство ракет)
                      Шахед-136
                      9K720 Iskander
                      Україна
                      Brent
                      $59.99
                      Bitcoin
                      $96,185.50
                      S&P 500
                      $5,513.39
                      Tesla
                      $278.63
                      Газ TTF
                      $31.70
                      Золото
                      $3,212.90
                      Ethereum
                      $1,845.52