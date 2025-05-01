ППО у квітні знищила 7 запущених рф балістичних ракет, 1214 "шахедів": підсумки

Українська ППО у квітні знищила 2332 ворожі повітряні цілі, серед яких крилаті та 7 балістичних ракет, ударні та розвідувальні дрони. Авіація Сил оборони здійснила понад 610 вильотів. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, протягом квітня 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 2332 повітряні цілі:

38 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

13 крилатих ракет "Калібр";

3 крилаті ракети "Іскандер-К";

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

1214 ударних БпЛА типу Shahed;

689 розвідувальних БпЛА;

364 БпЛА інших типів.

Авіацією Повітряних сил ЗСУ упродовж квітня, як вказано, здійснено понад 610 літаковильотів, зокрема:

близько 330 - на винищувальне авіаційне прикриття;

понад 200 - на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

"У квітні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 326 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника", - повідомили у ПС ЗСУ.

Доповнення

За даними Повітряних сил ЗСУ, протягом березня 2025 року протиповітряною обороною Сил оборони знищено 4043 повітряні цілі: