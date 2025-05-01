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ПВО в апреле уничтожила 7 запущенных рф баллистических ракет, 1214 "шахедов": итоги

Киев • УНН

 • 2246 просмотра

В апреле 2025 года украинская ПВО уничтожила 2332 вражеские цели, включая ракеты и дроны. Авиация Сил обороны совершила более 610 вылетов, поразив важные объекты противника.

ПВО в апреле уничтожила 7 запущенных рф баллистических ракет, 1214 "шахедов": итоги

Украинская ПВО в апреле уничтожила 2332 вражеские воздушные цели, среди которых крылатые и 7 баллистических ракет, ударные и разведывательные дроны. Авиация Сил обороны совершила более 610 вылетов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в течение апреля 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 2332 воздушные цели:

  • 38 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
    • 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
      • 13 крылатых ракет "Калибр";
        • 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
          • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
            • 1214 ударных БпЛА типа Shahed;
              • 689 разведывательных БпЛА;
                • 364 БпЛА других типов.

                  Авиацией Воздушных сил ВСУ в течение апреля, как указано, совершено более 610 самолетовылетов, в частности:

                  • около 330 - на истребительное авиационное прикрытие;
                    • более 200 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

                      "В апреле 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 326 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника", - сообщили в ВС ВСУ.

                      Дополнение

                      По данным Воздушных сил ВСУ, в течение марта 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 4043 воздушные цели:

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