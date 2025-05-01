ПВО в апреле уничтожила 7 запущенных рф баллистических ракет, 1214 "шахедов": итоги
Киев • УНН
В апреле 2025 года украинская ПВО уничтожила 2332 вражеские цели, включая ракеты и дроны. Авиация Сил обороны совершила более 610 вылетов, поразив важные объекты противника.
Украинская ПВО в апреле уничтожила 2332 вражеские воздушные цели, среди которых крылатые и 7 баллистических ракет, ударные и разведывательные дроны. Авиация Сил обороны совершила более 610 вылетов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в течение апреля 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 2332 воздушные цели:
- 38 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
- 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 13 крылатых ракет "Калибр";
- 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 1214 ударных БпЛА типа Shahed;
- 689 разведывательных БпЛА;
- 364 БпЛА других типов.
Авиацией Воздушных сил ВСУ в течение апреля, как указано, совершено более 610 самолетовылетов, в частности:
- около 330 - на истребительное авиационное прикрытие;
- более 200 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
"В апреле 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 326 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника", - сообщили в ВС ВСУ.
Дополнение
По данным Воздушных сил ВСУ, в течение марта 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 4043 воздушные цели: