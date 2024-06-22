Пожежу загасили після ракетного удару рф по об'єкту енергетики на Львівщині
Київ • УНН
У Львівській області вдалося загасити пожежу, яка сталася внаслідок ракетного удару російських військ по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури, а сили протиповітряної оборони на заході збили 7 з 10 крилатих ракет противника.
У Львівській області вдалося загасити пожежу, яка сталася внаслідок ракетного удару російських військ по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури, повідомив у суботу голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
Пожежу вдалося загасити. Залучали 67 вогнеборців та 12 одиниць спецтехніки
З його слів, у межах своєї зони відповідальності воїни повітряного командування "Захід" збили 7 із 10 крилатих ракет ворога, частину з них - над Львівщиною.
На Львівщині армія рф завдала ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури - ОВА22.06.24, 05:33 • 81909 переглядiв