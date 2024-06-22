Пожар потушили после ракетного удара рф по объекту энергетики во Львовской области
Киев • УНН
Во Львовской области удалось потушить пожар, который произошел в результате ракетного удара российских войск по объекту критической энергетической инфраструктуры, а силы противовоздушной обороны на западе сбили 7 из 10 крылатых ракет противника.
Во Львовской области удалось потушить пожар, который произошел в результате ракетного удара российских войск по объекту критической энергетической инфраструктуры, сообщил в субботу глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.
Пожар удалось потушить. Привлекали 67 пожарных и 12 единиц спецтехники
По его словам, в пределах своей зоны ответственности воины воздушного командования "Запад" сбили 7 из 10 крылатых ракет врага, часть из них - над Львовщиной.
На Львовщине армия рф нанесла ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры-ОВА22 июня 2024, 02:33 • 35849 просмотров