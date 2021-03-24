Пожежу в історичному будинку з рестораном у центрі Києва загасили
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Пожежу у будівлі, де розташований ресторан "Бездельники", на вулиці Саксаганського, 38, в Києві ліквідовано. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС в Києві, пише УНН.
Цитата
"О 15:21 загоряння локалізовано на площі 300 кв. м та о 15:57 – ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Причина займання встановлюється.
На місці пожежі було задіяно 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 54 рятувальники.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Контекст
Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 14:10. На місці з'ясувалось, що займання виникло на даху двоповерхової будівлі закладу. Під час гасіння евакуювали 10 людей.
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