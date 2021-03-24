У Києві загорівся історичний будинок з рестораном: евакуювали 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Києві виникла пожежа на даху 2-поверхової будівлі ресторану на вулиці Саксаганського, 38. Під час гасіння пожежі було евакуйовано 10 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Києві.
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Так, 24 березня о 14:10 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вулиці Саксаганського, 38, що у Голосіївському районі столиці.
"На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів та передали про підвищений ранг пожежі. По прибуттю, було встановлено, що займання виникло на даху 2-поверхової будівлі ресторану. Існує загроза розповсюдження полум’я на другий поверх будівлі. Під час гасіння пожежі було евакуйовано 10 людей з приміщення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що о 15:19 загоряння локалізовано на площі 300 кв. м. Ліквідація пожежі триває.
На місці задіяно 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 54 вогнеборці.
"За попередніми даними, жертв та постраждалих немає", - зазначається в повідомленні.
Для довідки
За даними з відкритих джерел, будинок №38 на вулиці Саксаганського має історичну та архітектурну цінність. Садиба з'являється у записах 1849 року. Будинок називають рідкісним зразком забудови Києва середини XIX ст.
Додамо
Нещодавно у Києві сталася пожежа в гуртожитку Київського національного університету будівництва та архітектури. Було евакуйовано 6 осіб.