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У Києві загорівся історичний будинок з рестораном: евакуювали 10 людей

Київ • УНН

 • 17372 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. У Києві виникла пожежа на даху 2-поверхової будівлі ресторану на вулиці Саксаганського, 38. Під час гасіння пожежі було евакуйовано 10 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Києві.

Деталі

Так, 24 березня о 14:10 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вулиці Саксаганського, 38, що у Голосіївському районі столиці.

"На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів та передали про підвищений ранг пожежі. По прибуттю, було встановлено, що займання виникло на даху 2-поверхової будівлі ресторану. Існує загроза розповсюдження полум’я на другий поверх будівлі. Під час гасіння пожежі було евакуйовано 10 людей з приміщення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що о 15:19 загоряння локалізовано на площі 300 кв. м. Ліквідація пожежі триває.

На місці задіяно 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 54 вогнеборці.

"За попередніми даними, жертв та постраждалих немає", - зазначається в повідомленні.

Для довідки 

За даними з відкритих джерел, будинок №38 на вулиці Саксаганського має історичну та архітектурну цінність. Садиба з'являється у записах 1849 року. Будинок називають рідкісним зразком забудови Києва середини XIX ст.

Додамо

Нещодавно у Києві сталася пожежа в гуртожитку Київського національного університету будівництва та архітектури. Було евакуйовано 6 осіб.

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