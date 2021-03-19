У Києві горів гуртожиток КНУБА: евакуйовували шістьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Києві сталася пожежа в гуртожитку Київського національного університету будівництва та архітектури. Було евакуйовано 6 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу головного управління ДСНС України у Києві.
Цитата:
“19 березня, о 14:04,.. надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку на вул. Освіти, 5, що у Солом’янському районі столиці”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на місце події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним рангом виклику.
“По прибуттю перших бойових розрахунків було встановлено, що загоряння виникло в одній із кімнат на 3 поверсі 3-поверхової будівлі. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі та евакуації людей. О 14:29 пожежу було локалізовано, та о 14:50 ліквідовано”, — зазначається в повідомленні.
У ДСНС інформують, що під час ліквідації пожежі з 3-го поверху було евакуйовано 6 осіб за допомогою триколінної драбини.
Решта мешканців гуртожитку покинули будівлю самостійно до прибуття рятувальників.
“Жертв та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
У Києві нещодавно сталася пожежа у будинку для літніх людей “Срібний вік”, з верхніх поверхів 3-поверхової будівлі на перший евакуювали 65 підопічних та 15 осіб персоналу.