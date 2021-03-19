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В Киеве горело общежитие КНУСА: эвакуировали шесть человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. В Киеве произошел пожар в общежитии Киевского национального университета строительства и архитектуры. Были эвакуированы 6 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Цитата:

"19 марта, в 14:04,.. поступило сообщение о пожаре в общежитии на ул. Образования, 5, что в Соломенском районе столицы", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу вызова.

"По прибытию первых боевых расчетов было установлено, что возгорание возникло в одной из комнат на 3 этаже 3-этажного здания. Пожарные сразу приступили к тушению пожара и эвакуации людей. В 14:29 пожар был локализован, и в 14:50 ликвидирован", - отмечается в сообщении.

В ГСЧС информируют, что во время ликвидации пожара с 3-го этажа были эвакуированы 6 человек с помощью трехколенной лестницы.

Остальные жители общежития покинули здание самостоятельно до прибытия спасателей.

"Жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара будет устанавливать следствие", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Киеве недавно произошел пожар в доме престарелых "Серебряный век", с верхних этажей 3-этажного здания на первый эвакуировали 65 подопечных и 15 человек персонала.

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