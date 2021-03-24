Пожар в историческом здании с рестораном в центре Киева потушили
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Пожар в здании, где расположен ресторан "Бездельники", на улице Саксаганского, 38, в Киеве ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киеве, пишет УНН.
Цитата
"В 15:21 возгорание локализовано на площади 300 кв. м и в 15:57 - ликвидировано", - говорится в сообщении.
Детали
Причина возгорания устанавливается.
На месте пожара было задействовано 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 54 человека личного состава.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Контекст
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 14:10. На месте выяснилось, что возгорание возникло на крыше двухэтажного здания учреждения. Во время тушения эвакуировали 10 человек.
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