Пожежі на Луганщині спалахнули внаслідок обстрілу – джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Причиною пожеж, що спалахнули в Луганській області, могли бути обстріли бойовиків. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
“Підпали стались внаслідок обстрілу бойовиків. Стріляли, ймовірно, з ракетниць”, — повідомило джерело.
Раніше у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що на території Луганської області сталося 9 пожеж, розповсюдження наймасштабнішої розпочалося із території Російської Федерації.
Додамо, що за фактом пожеж на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганщини розпочато провадження.