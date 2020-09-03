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Пожежі на Луганщині спалахнули внаслідок обстрілу – джерело

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Причиною пожеж, що спалахнули в Луганській області, могли бути обстріли бойовиків. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.

Пожежі на Луганщині спалахнули внаслідок обстрілу – джерело

“Підпали стались внаслідок обстрілу бойовиків. Стріляли, ймовірно, з ракетниць”, — повідомило джерело.

Раніше у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що на території Луганської області сталося 9 пожеж, розповсюдження наймасштабнішої розпочалося із території Російської Федерації.

Додамо, що за фактом пожеж на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганщини розпочато провадження.

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