Пожары в Луганской области вспыхнули в результате обстрела - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Причиной пожаров, вспыхнувших в Луганской области, могли быть обстрелы боевиков. Об этом УНН сообщил информированный источник.
"Поджоги произошли в результате обстрела боевиков. Стреляли, вероятно, из ракетниц", - сообщил источник.
Ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что на территории Луганской области произошло 9 пожаров, распространение самого масштабного началось с территории Российской Федерации.
Добавим, что по факту пожаров на территории Новоайдарского и Станично-Луганского районов Луганской области начато производство.