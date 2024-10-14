Пожежа знищила одну з найстаріших церков Чилі
Київ • УНН
У чилійському місті Ікіке згоріла церква Сан-Франциско, національна історична пам'ятка 17 століття. Пожежа повністю знищила парафію та францисканський монастир, щонайменше 10 людей отримали поранення.
Пам'ятка культурної спадщини Сан-Франциско в Ікіке (місто і порт в Чилі) була спустошена пожежею. Щонайменше 10 людей отримали поранення.
Пише УНН із посиланням на Vatican News.
Пожежа знищила церкву 17-го століття у прибережній провінції Ікіке, що в чилійському регіоні Тарапака.
За інформацією ЗМІ пожежа повністю поглинула парафію Сан-Антоніо-де-Падуя та францисканський монастир, відомий як церква Сан-Франциско.
Щонайменше 10 людей отримали поранення, постраждали житлові будинки і розташована поруч майстерня.
Довідка
Старовинна церква Сан-Франциско була збудована в Ікіке за часів іспанського завоювання і першого прибуття францисканського ордену в регіон. У 1994 році вона була оголошена національною історичною пам'яткою.
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