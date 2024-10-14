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Пожар уничтожил одну из старейших церквей Чили

Пожар уничтожил одну из старейших церквей Чили

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 15:50  •  2694 просмотра

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В чилийском городе Икике сгорела церковь Сан-Франциско, национальный исторический памятник 17 века. Пожар полностью уничтожил приход и францисканский монастырь, по меньшей мере 10 человек получили ранения.

Памятник культурного наследия Сан-Франциско в Икике (город и порт в Чили) был опустошен пожаром. По меньшей мере 10 человек получили ранения.

Пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

Пожар уничтожил церковь 17-го века в прибрежной провинции Икике, что в чилийском регионе Тарапака.

По информации СМИ пожар полностью поглотил приход Сан-Антонио-де-Падуя и францисканский монастырь, известный как церковь Сан-Франциско.

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По меньшей мере 10 человек получили ранения, пострадали жилые дома и расположенная рядом мастерская.

Справка

Старинная церковь Сан-Франциско была построена в Икике во времена испанского завоевания и первого прибытия францисканского ордена в регион. В 1994 году она была объявлена национальным историческим памятником.

В столичном ЖК «Комфорт Таун» произошел пожар: что известно14 октября 2024, 10:48 • 8203 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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