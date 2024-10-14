Пожар уничтожил одну из старейших церквей Чили
Киев • УНН
В чилийском городе Икике сгорела церковь Сан-Франциско, национальный исторический памятник 17 века. Пожар полностью уничтожил приход и францисканский монастырь, по меньшей мере 10 человек получили ранения.
Памятник культурного наследия Сан-Франциско в Икике (город и порт в Чили) был опустошен пожаром. По меньшей мере 10 человек получили ранения.
Пишет УНН со ссылкой на Vatican News.
Пожар уничтожил церковь 17-го века в прибрежной провинции Икике, что в чилийском регионе Тарапака.
По информации СМИ пожар полностью поглотил приход Сан-Антонио-де-Падуя и францисканский монастырь, известный как церковь Сан-Франциско.
По меньшей мере 10 человек получили ранения, пострадали жилые дома и расположенная рядом мастерская.
Справка
Старинная церковь Сан-Франциско была построена в Икике во времена испанского завоевания и первого прибытия францисканского ордена в регион. В 1994 году она была объявлена национальным историческим памятником.
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