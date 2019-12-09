Пожежа у "Вікторії": колишнього директора табору звільнили з-під варти
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Київський районний суд Одеси звільнив з-під варти колишнього директора табору “Вікторія” Петроса Саркісяна. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.
“Так, (Саркісяну — ред.) змінили запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт”, — сказали в пресслужбі.
В пресслужбі зазначили, що прокуратура наполягала на продовженні тримання під вартою.
“Скоріш за все прокуратура буде оскаржувати це рішення в судовому порядку”, — додали в пресслужбі.
Нагадаємо, Саркісяна обвинувачують у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей та майнову шкоду в особливо великому розмірі — ч.2 ст. 270 КК України.
Як повідомляв УНН, пожежа в одеському дитячому таборі “Вікторія” сталася у вересні 2017 року. Внаслідок неї загинули троє дітей.
Нагадаємо, відсторонений директор табору “Вікторія” Петрос Саркісян заявив, що прокуратура намагається всю провину за пожежу у таборі почепити на нього.