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Пожежа у "Вікторії": колишнього директора табору звільнили з-під варти

Пожежа у "Вікторії": колишнього директора табору звільнили з-під варти

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Київський районний суд Одеси звільнив з-під варти колишнього директора табору “Вікторія” Петроса Саркісяна. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.

“Так, (Саркісяну — ред.) змінили запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт”, — сказали в пресслужбі.

В пресслужбі зазначили, що прокуратура наполягала на продовженні тримання під вартою.

“Скоріш за все прокуратура буде оскаржувати це рішення в судовому порядку”, — додали в пресслужбі.

Нагадаємо, Саркісяна обвинувачують у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей та майнову шкоду в особливо великому розмірі — ч.2 ст. 270 КК України.

Як повідомляв УНН, пожежа в одеському дитячому таборі “Вікторія” сталася у вересні 2017 року. Внаслідок неї загинули троє дітей.

Нагадаємо, відсторонений директор табору “Вікторія” Петрос Саркісян заявив, що прокуратура намагається всю провину за пожежу у таборі почепити на нього.

Українські Національні Новини

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