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Пожар в "Виктории": бывшего директора лагеря освободили из-под стражи

Пожар в "Виктории": бывшего директора лагеря освободили из-под стражи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Киевский районный суд Одессы освободил из-под стражи бывшего директора лагеря “Виктория” Петроса Саркисяна. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

“Да, (Саркисяну — ред.) изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест”, — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что прокуратура настаивала на продолжении содержания под стражей.

“Скорее всего прокуратура будет обжаловать это решение в судебном порядке”, — добавили в пресс-службе.

Напомним, Саркисяна обвиняют в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей и материальный ущерб в особо крупном размере — ч.2 ст. 270 УК Украины.

Как сообщал УНН, пожар в одесском детском лагере “Виктория” произошла в сентябре 2017 года. Вследствие нее погибли трое детей.

Напомним, отстранен директор лагеря “Виктория” Петрос Саркисян заявил, что прокуратура пытается всю вину за пожар в лагере повесить на него.

Украинские Национальные Новости

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