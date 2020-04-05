Пожежа у Чорнобильській зоні відчуження: рятувальники скинули авіацією щонайменше 50 т води
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Для гасіння масштабної пожежі, що розгорілась у Чорнобильскій Зоні відчуження рятувальники за допомогою авіації скинули на вогонь 50 тонн води. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держслужби України з надзвичайних ситуацій.
“Станом на 7:00 5 квітня відкритого вогню немає, спостерігається тління окремих осередків”, — повідомили надзвичайники, та додали, що радіаційний фон “у межах норми”. Проте раніше рятувальниками повідомлялось, що гасіння пожежі ускладнюється підвищеним радіаційним фоном на окремих ділянках.
Зазначається, що до гасіння були залучені 98 чоловік та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС 48 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки (у тому числі 2 літаки та 1 вертоліт ДСНС).
“Авіацією ДСНС з початку робіт здійснено 7 скидів води (50 т)”, — додали рятувальники.
Нагадаємо, пожежа виникла 4 квітня о 13 год. 22 хв. у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва. Площа верхової лісової пожежі поширилась на 20 га.
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