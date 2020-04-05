Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: спасатели сбросили авиацией не менее 50 т воды
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Для тушения масштабного пожара, что разгорелся в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели с помощью авиации сбросили на огонь 50 тонн воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
“По состоянию на 7:00 5 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек”, — сообщили чрезвычайники, и добавили, что радиационный фон “в пределах нормы”. Однако ранее спасателями сообщалось, что тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках.
Отмечается, что к тушению были привлечены 98 человек и 21 единица техники, из них от ГСЧС 48 человек личного состава и 11 единиц техники (в том числе 2 самолета и 1 вертолет ГСЧС).
“Авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 7 сбросов воды (50 т)”, — добавили спасатели.
Напомним, пожар возник 4 апреля в 13 час. 22 мин. в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировки Котовского лесничества. Площадь верхового лесного пожара распространилась на 20 га.
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