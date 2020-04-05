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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76592 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 90414 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100558 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 99884 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107494 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: спасатели сбросили авиацией не менее 50 т воды

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: спасатели сбросили авиацией не менее 50 т воды

Киев  •  УНН

 • 26652 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Для тушения масштабного пожара, что разгорелся в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели с помощью авиации сбросили на огонь 50 тонн воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

“По состоянию на 7:00 5 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек”, — сообщили чрезвычайники, и добавили, что радиационный фон “в пределах нормы”. Однако ранее спасателями сообщалось, что тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках.

Отмечается, что к тушению были привлечены 98 человек и 21 единица техники, из них от ГСЧС 48 человек личного состава и 11 единиц техники (в том числе 2 самолета и 1 вертолет ГСЧС).

“Авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 7 сбросов воды (50 т)”, — добавили спасатели.

Напомним, пожар возник 4 апреля в 13 час. 22 мин. в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировки Котовского лесничества. Площадь верхового лесного пожара распространилась на 20 га.

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