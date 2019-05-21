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Позачергове засідання ВР відбудеться завтра о 12 годині

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України відбудеться завтра, 22 травня о 12 годині, повідомляє УНН.

Позачергове засідання ВР відбудеться завтра о 12 годині

“Голова Верховної Ради України видав розпорядження „Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України“ 22 травня 2019 року о 12-00”, — йдеться у повідомленні Апарату парламенту.

Як повідомляв УНН на позачергове засідання ВР буде винесене два питання: стосовно внесення змін до законів України “Про вибори народних депутатів України” та “Про публічні закупівлі”.

Як повідомляв УНН, було опубліковано указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.

Так, вибори до ВР призначені на 21 липня.

Нагадаємо, раніше сьогодні в Адміністрації Президента України у Києві пройшла зустріч Президента Володимира Зеленського та керівництва Верховної Ради та парламентських фракцій щодо дострокового припинення повноважень парламенту.

Обговорювалися, зокрема, питання зниження прохідного бар’єру на виборах до ВР для партій до 3% та скасування мажоритарки.

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