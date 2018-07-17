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Поїзд до Вільнюса та Риги вирушить з Києва у вересні - Омелян

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Поїзд, який сполучатиме Київ, Мінськ, Вільнюс та Ригу вирушить у першу подорож 28 вересня з Києва. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН з посиланням на Мінінфраструктури.

“Минулорічний порядок денний, який був погоджений у Литві, дав результат цього року. Ми маємо потяг чотирьох столиць (Рига — Вільнюс — Мінськ — Київ), який стартує 28 вересня з Києва. Ми будемо мати пряме авіаційне сполучення між Вільнюсом і Львовом та низку інших перспективних проектів”, — сказав Омелян на брифінгу за результатами пленарного засідання Міжурядової Українсько-Литовської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, яке відбулось сьогодні у Львові.

Міністр економіки Литовської Республіки Віргініюс Сінкявічюс зазначив, що співпраця з Україною має хороші перспективи.

“Наша сьогоднішня зустріч — це хороший сигнал бізнесу обох держав. Інвестиційний клімат в Україні має позитивні тенденції. Я думаю, що прогрес, який ми плануємо зробити у транспорті, з’єднавши наші країни авіацією та поїздами, відкриє ще більше можливостей нашим громадянам приїхати і побачити прекрасну державу Україну, а українцям — Литву. Україна є пріоритетом номер один для Литви з точки зору євроінтеграційних процесів і Литва готова допомогти Україні максимально. Я думаю, що це шанс для наших держав, бізнесу та підприємців поєднати можливості. Україна, Польща та Литва можуть стати лідерами у транспортній сфері”, — додав Сінкявічюс.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Україна зацікавлена у розвитку з Литвою двосторонніх інвестпроектів в секторі оптової торгівлі, транспортно-транзитній сфері, передусім завдяки можливостям маршруту „Вікінг“ та запровадженню залізничного сполучення між Києвом, Мінськом, Вільнюсом та Ригою.

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