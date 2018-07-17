Поезд в Вильнюс и Ригу отправится из Киева в сентябре - Омелян

“Прошлогодняя повестка дня, которая была согласована в Литве, дала результат в этом году. У нас есть поезд четырех столиц (Рига — Вильнюс — Минск — Киев), который стартует 28 сентября с Киева. Мы будем иметь прямое авиационное сообщение между Вильнюсом и Львовом и ряд других перспективных проектов”, — сказал Омелян на брифинге по результатам пленарного заседания Межправительственной Украинско-Литовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, которое состоялось сегодня во Львове.

Министр экономики Литовской Республики Виргиниюс Синкявичюс отметил, что сотрудничество с Украиной имеет хорошие перспективы.

“Наша сегодняшняя встреча — это хороший сигнал бизнесу обеих стран. Инвестиционный климат в Украине имеет положительные тенденции. Я думаю, что прогресс, который мы планируем сделать в транспорте, соединив наши страны авиацией и поездами, откроет еще больше возможностей нашим гражданам приехать и увидеть прекрасное государство Украина, а украинцам — Литву. Украина является приоритетом номер один для Литвы с точки зрения евроинтеграционных процессов и Литва готова помочь Украине максимально. Я думаю, что это шанс для наших государств, бизнеса и предпринимателей совместить возможности. Украина, Польша и Литва могут стать лидерами в транспортной сфере”, — добавил Синкявичюс.

Напомним, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана Украина заинтересована в развитии с Литвой двусторонних инвестпроектов в секторе оптовой торговли, транспортно-транзитной сфере, прежде всего благодаря возможностям маршрута “Викинг” и внедрению железнодорожного сообщения между Киевом, Минском, Вильнюсом и Ригой.