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05:23 • 15226 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122810 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182789 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147197 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138721 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117308 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107969 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102989 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141975 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134418 перегляди

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Повітряні Сили попереджають про активізацію ворожої авіації на північному сході

Повітряні Сили попереджають про активізацію ворожої авіації на північному сході

Київ • УНН

 • 23367 перегляди

На північно-східному напрямку зафіксовано підвищену активність ворожої тактичної авіації. Існує загроза авіаударів по прифронтових територіях, ППО перебуває в готовності.

Ворог активізував авіацію на північному сході. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Сили оборони інформують про підвищену активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Існує загроза завдання ударів авіаційними засобами по прифронтових територіях. 

Військові закликають жителів цих регіонів бути уважними, слідкувати за офіційними сповіщеннями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Протиповітряна оборона перебуває в готовності до реагування на можливі атаки.

Ворожі дрони зафіксовано у 7 областях України та над Чорним морем21.02.25, 22:13 • 44250 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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