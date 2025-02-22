Повітряні Сили попереджають про активізацію ворожої авіації на північному сході

Ворог активізував авіацію на північному сході. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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Сили оборони інформують про підвищену активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Існує загроза завдання ударів авіаційними засобами по прифронтових територіях.

Військові закликають жителів цих регіонів бути уважними, слідкувати за офіційними сповіщеннями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Протиповітряна оборона перебуває в готовності до реагування на можливі атаки.

Ворожі дрони зафіксовано у 7 областях України та над Чорним морем