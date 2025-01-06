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Повітряні Сили фіксують рух ворожих БпЛА у трьох регіонах країни

Повітряні Сили фіксують рух ворожих БпЛА у трьох регіонах країни

Київ • УНН

 • 28518 перегляди

Виявлено переміщення ворожих безпілотників у Житомирській, Черкаській областях та поблизу Кременчука. На північному сході також зафіксовано активність тактичної авіації противника.

Ворог продовжує атакувати Україну ударними БпЛА. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

За останніми даними, зафіксовано переміщення ворожих безпілотних літальних апаратів у кількох регіонах країни:

У північній частині Житомирської області спостерігається рух БпЛА із західним напрямком.

На східній території Черкаської області помічено БпЛА, який постійно змінює курс.

Західніше міста Кременчук також зафіксовано апарат із нестабільною траєкторією руху.

Крім того, на північно-східному напрямку виявлена активність тактичної авіації противника.

Повітряні Сили України перебувають у стані підвищеної готовності, ретельно відстежуючи ситуацію. Мешканцям регіонів, які потрапляють у зону ризику, рекомендовано дотримуватися правил безпеки, уважно стежити за офіційними повідомленнями та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Ворог атакує: ударні БпЛА зафіксовано одразу у 8 областях 06.01.25, 01:47 • 26636 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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