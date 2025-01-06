Воздушные Силы фиксируют движение вражеских БпЛА в трех регионах страны
Киев • УНН
Обнаружено перемещение вражеских беспилотников в Житомирской, Черкасской областях и вблизи Кременчуга. На северо-востоке также зафиксирована активность тактической авиации противника.
Враг продолжает атаковать Украину ударными БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Детали
По последним данным, зафиксировано перемещение вражеских беспилотных летательных аппаратов в нескольких регионах страны:
В северной части Житомирской области наблюдается движение БпЛА с западным направлением.
На восточной территории Черкасской области замечен БпЛА, который постоянно меняет курс.
Западнее города Кременчуг также зафиксирован аппарат с нестабильной траекторией движения.
Кроме того, на северо-восточном направлении выявлена активность тактической авиации противника.
Воздушные Силы Украины находятся в состоянии повышенной готовности, тщательно отслеживая ситуацию. Жителям регионов, которые попадают в зону риска, рекомендуется соблюдать правила безопасности, внимательно следить за официальными сообщениями и реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Враг атакует: ударные БпЛА зафиксированы сразу в 8 областях5 янв. 2025, 23:47 • 6890 просмотров