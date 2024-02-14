Повінь обрушилася на південний захід Туреччини, є жертва
Київ • УНН
Сильні дощі спричинили повені та руйнування на південному заході Туреччини, в результаті чого одна людина загинула, а автомобілі були затоплені.
Повінь обрушилася на південний захід Туреччини, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина, було розмито дороги, пошкоджено мости та потонули автомобілі, пише УНН з посиланням на AP.
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Сильні дощі спричинили потоки води, які зруйнували дороги та мости на південному заході Туреччини. Влада 13 лютого повідомила про загибель однієї людини під час повені в місті Анталія.
Декілька автомобілів потонули у паводкових водах у південно-західному турецькому місті Анталія, зазначає The Independent.
Жителів затоплених будинків довелося рятувати на човнах, також рятували бездомних собак і кішок, що застрягли у воді.