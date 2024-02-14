Наводнение обрушилось на юго-запад Турции, есть жертва

Наводнение обрушилось на юго-запад Турции, в результате чего погиб по меньшей мере один человек, были размыты дороги, повреждены мосты и утонули автомобили, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Сильные дожди вызвали потоки воды, которые разрушили дороги и мосты на юго-западе Турции. Власти 13 февраля сообщили о гибели одного человека во время наводнения в городе Анталия.

Несколько автомобилей утонули в паводковых водах в юго-западном турецком городе Анталия, отмечает The Independent.

Жителей затопленных домов пришлось спасать на лодках, также спасали бездомных собак и кошек, застрявших в воде.