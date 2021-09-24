Повідомили, коли варто чекати п’яту хвилю коронавірусу у Грузії

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За словами Гамкрелідзе, якщо більша частина населення не буде вакцинована, п’ята хвиля буде важкою.

“П’ята хвиля обов’язково буде по всьому світу, в тому числі і у нас. Якщо ми максимально будемо вакциновані, п’ята хвиля буде досить легкою. Якщо не зробити щеплення — буде важкою. Наступну хвилю, швидше за все, слід очікувати в кінці листопада, в грудні”, — заявив Гамкрелідзе.

Нагадаємо

У Грузії нещодавно зафіксували новий добовий рекорд кількості смертей від COVID-19. Грузія відмовилася від 50 тис. доз вакцини AstraZeneca, які подарувала Латвія.