Сообщили, когда стоит ждать пятую волну коронавируса в Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Как заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, пятая волна распространения коронавируса в Грузии начнется в конце ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Грузия Online”.
Детали
По словам Гамкрелидзе, если большая часть населения не будет вакцинирована, пятая волна будет тяжелой.
“Пятая волна обязательно будет по всему миру, в том числе и у нас. Если мы будем максимально привиты, пятая волна будет достаточно легкой. Если не сделать прививку — будет тяжелой. Следующую волну, скорее всего, следует ожидать в конце ноября, в декабре ”, - заявил Гамкрелидзе.
Напомним
В Грузии недавно зафиксировали новый суточный рекорд количества смертей от COVID-19. Грузия отказалась от 50 тыс. доз вакцины AstraZeneca, которые подарила Латвия.