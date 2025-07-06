Повені у Техасі: кількість жертв зросла до 52 6 липня 2025

Кількість загиблих внаслідок повені в південно-центральній частині американського штату Техас зросла до 52.

Про це УНН повідомляє з посиланням на EFE.

Внаслідок повені у південно-центральній частині Техасу загинуло 52 людини, зокрема 15 дітей - йдеться в повідомленні.

Шериф округу Керр Ларрі Лейта-молодший повідомив, що сотні працівників рятувальних служб залишаються в затоплених районах, і що пошуково-рятувальні роботи все ще тривають.

Він попросив мешканців надсилати інформацію про зниклих безвісти близьких та їхнє останнє відоме місцезнаходження.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що кількість жертв повеней в окрузі Керр штату Техас сягнули 43-х людей, середи загиблих - 15 дітей.

Щонайменше 25 сантиметрів дощу випало у центральному окрузі Керр у штаті Техас, що призвело до раптової повені річки Гваделупе. Десятки людей загинули, ще до сотні наразі вважаються зниклими безвісти.