Повені у Техасі: кількість жертв зросла до 52 6 липня 2025
Київ • УНН
Кількість загиблих внаслідок повені у південно-центральній частині Техасу досягла 52 осіб, серед них 15 дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають, мешканців просять надавати інформацію про зниклих безвісти.
Кількість загиблих внаслідок повені в південно-центральній частині американського штату Техас зросла до 52.
Про це УНН повідомляє з посиланням на EFE.
Внаслідок повені у південно-центральній частині Техасу загинуло 52 людини, зокрема 15 дітей
Шериф округу Керр Ларрі Лейта-молодший повідомив, що сотні працівників рятувальних служб залишаються в затоплених районах, і що пошуково-рятувальні роботи все ще тривають.
Він попросив мешканців надсилати інформацію про зниклих безвісти близьких та їхнє останнє відоме місцезнаходження.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що кількість жертв повеней в окрузі Керр штату Техас сягнули 43-х людей, середи загиблих - 15 дітей.
Щонайменше 25 сантиметрів дощу випало у центральному окрузі Керр у штаті Техас, що призвело до раптової повені річки Гваделупе. Десятки людей загинули, ще до сотні наразі вважаються зниклими безвісти.