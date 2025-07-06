Наводнения в Техасе: число жертв возросло до 52 6 июля 2025
Киев • УНН
Число погибших в результате наводнения в южно-центральной части Техаса достигло 52 человек, среди них 15 детей. Поисково-спасательные работы продолжаются, жителей просят предоставлять информацию о пропавших без вести.
Число погибших в результате наводнения в южно-центральной части американского штата Техас возросло до 52.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на EFE.
В результате наводнения в южно-центральной части Техаса погибли 52 человека, в том числе 15 детей
Шериф округа Керр Ларри Лейта-младший сообщил, что сотни работников спасательных служб остаются в затопленных районах, и что поисково-спасательные работы все еще продолжаются.
Он попросил жителей присылать информацию о пропавших без вести близких и их последнем известном местонахождении.
Дополнение
Ранее сообщалось, что число жертв наводнений в округе Керр штата Техас достигло 43 человек, среди погибших - 15 детей.
По меньшей мере 25 сантиметров дождя выпало в центральном округе Керр в штате Техас, что привело к внезапному наводнению реки Гваделупе. Десятки людей погибли, еще до сотни в настоящее время считаются пропавшими без вести.