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Наводнения в Техасе: число жертв возросло до 52 6 июля 2025

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Число погибших в результате наводнения в южно-центральной части Техаса достигло 52 человек, среди них 15 детей. Поисково-спасательные работы продолжаются, жителей просят предоставлять информацию о пропавших без вести.

Наводнения в Техасе: число жертв возросло до 52

Число погибших в результате наводнения в южно-центральной части американского штата Техас возросло до 52.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на EFE.

В результате наводнения в южно-центральной части Техаса погибли 52 человека, в том числе 15 детей

- говорится в сообщении.

Шериф округа Керр Ларри Лейта-младший сообщил, что сотни работников спасательных служб остаются в затопленных районах, и что поисково-спасательные работы все еще продолжаются.

Он попросил жителей присылать информацию о пропавших без вести близких и их последнем известном местонахождении.

Дополнение 

Ранее сообщалось, что число жертв наводнений в округе Керр штата Техас достигло 43 человек, среди погибших - 15 детей.

 По меньшей мере 25 сантиметров дождя выпало в центральном округе Керр в штате Техас, что привело к внезапному наводнению реки Гваделупе. Десятки людей погибли, еще до сотни в настоящее время считаются пропавшими без вести.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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