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Потужний вибух на автозаправці в Римі спричинив стовп диму та поранення 21 людини

Київ • УНН

 • 589 перегляди

На автозаправці в Римі стався потужний вибух резервуара зі зрідженим нафтовим газом, спричинивши стовп вогню та диму. Внаслідок інциденту 21 людина отримала поранення, включаючи вісім поліцейських та медичних працівників.

Потужний вибух на автозаправці в Римі спричинив стовп диму та поранення 21 людини

У п'ятницю на заправці на північному сході столиці Італії стався потужний вибух резервуара зі зрідженим нафтовим газом (ЗНГ). Інцидент спричинив великий стовп вогню та диму, поранені десятки людей.

Передає УНН із посиланням на Аnsa.

Деталі

На автозаправці на північному сході Риму у п'ятницю, близько 8:00 за місцевим часом (6:00 за Гринвічем), пролунав потужний вибух.

Потужний вибух, який було чути по всьому місту.

Постраждали люди: станом на зараз відомо про 21 пораненого. За даними джерел у штаб-квартирі поліції, щонайменше вісім поліцейських отримали травми різного ступеня тяжкості. 

За попередньою інформацією, пожежників викликали до місця події через вантажівку, яка врізалася в трубопровід.

Коли вони прибули, стався вибух, який також вразив медичних працівників, які вже були на місці.

Вибух пошкодив деякі сусідні будівлі, а полум'я досягло судового складу, розташованого за дистриб'ютором. Деякі перехожі також отримали поранення.

- пише Аnsa.

Нагадаємо

Вибух на гідроелектростанції поблизу Болоньї, Італія, забрав життя щонайменше 3 людей, 5 отримали поранення і 4 зникли безвісти під час проведення робіт з технічного обслуговування.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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