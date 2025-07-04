Мощный взрыв на автозаправочной станции в Риме вызвал столб дыма и ранения 21 человека
Киев • УНН
На автозаправочной станции в Риме произошел мощный взрыв резервуара со сжиженным нефтяным газом, вызвав столб огня и дыма. В результате инцидента 21 человек получил ранения, включая восемь полицейских и медицинских работников.
В пятницу на заправке на северо-востоке столицы Италии произошел мощный взрыв резервуара со сжиженным нефтяным газом (СНГ). Инцидент вызвал большой столб огня и дыма, ранены десятки людей.
Передает УНН со ссылкой на Аnsa.
Детали
На автозаправке на северо-востоке Рима в пятницу, около 8:00 по местному времени (6:00 по Гринвичу), прогремел мощный взрыв.
Мощный взрыв, который был слышен по всему городу.
Пострадали люди: по состоянию на сейчас известно о 21 раненом. По данным источников в штаб-квартире полиции, по меньшей мере восемь полицейских получили травмы различной степени тяжести.
По предварительной информации, пожарных вызвали на место происшествия из-за грузовика, который врезался в трубопровод.
Когда они прибыли, произошел взрыв, который также затронул медицинских работников, которые уже были на месте.
Взрыв повредил некоторые соседние здания, а пламя достигло судебного склада, расположенного за дистрибьютором. Некоторые прохожие также получили ранения.
Напомним
Взрыв на гидроэлектростанции вблизи Болоньи, Италия, унес жизни по меньшей мере 3 человек, 5 получили ранения и 4 пропали без вести во время проведения работ по техническому обслуживанию.