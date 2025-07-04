Мощный взрыв на автозаправочной станции в Риме вызвал столб дыма и ранения 21 человека

В пятницу на заправке на северо-востоке столицы Италии произошел мощный взрыв резервуара со сжиженным нефтяным газом (СНГ). Инцидент вызвал большой столб огня и дыма, ранены десятки людей.

Передает УНН со ссылкой на Аnsa.

Детали

На автозаправке на северо-востоке Рима в пятницу, около 8:00 по местному времени (6:00 по Гринвичу), прогремел мощный взрыв.

Мощный взрыв, который был слышен по всему городу.

Пострадали люди: по состоянию на сейчас известно о 21 раненом. По данным источников в штаб-квартире полиции, по меньшей мере восемь полицейских получили травмы различной степени тяжести.

По предварительной информации, пожарных вызвали на место происшествия из-за грузовика, который врезался в трубопровод.

Когда они прибыли, произошел взрыв, который также затронул медицинских работников, которые уже были на месте.

Взрыв повредил некоторые соседние здания, а пламя достигло судебного склада, расположенного за дистрибьютором. Некоторые прохожие также получили ранения. - пишет Аnsa.

Напомним

Взрыв на гидроэлектростанции вблизи Болоньи, Италия, унес жизни по меньшей мере 3 человек, 5 получили ранения и 4 пропали без вести во время проведения работ по техническому обслуживанию.