Потужний ураган "Майкл" у США забрав життя вже 36 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Кількість жертв урагану “Майкл”, який прийшов на південно-східне узбережжя Сполучених Штатів, перевищило 30 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.
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"Вчора в окрузі Бей штату Флорида, США, померла жінка, яка отримала травми унаслідок урагану "Майкл". Таким чином кількість жертв негоди досягла 36", -сказано у повідомлені.
Нагадаємо, ураган "Майкл" завдав значної шкоди військовій авіабазі у США.
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