Потрібно додати гарні інформаційні компанії для роз'яснень: Командир роти "Ахіллес" про цілодобову роботу ТЦК

До цілодобової роботи ТЦК потрібно додати якісні інформаційні компанії, які б давали відповіді на всі ключові запитання, які є у військовозобов'язаних щодо мобілізаційних процесів.

Про це заявив командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Що стосується загалом мобілізаційних процесів, то ТЦК – це безпосередньо та установа, яка має займатися цим якісно. Перше, що ми маємо зробити – це дати чітке розуміння та ясність українському суспільству, зокрема військовозобов'язаним, що їх очікує після мобілізації, детальні кроки

Він наголосив, що загальновійськова підготовка плюс спеціалізована підготовка займе два місяці, тому після мобілізації через два дні людина не буде умовно в окопі в Кліщіївці.

Умовно, ви сьогодні мобілізований, на фронт ви одразу не потрапите, у вас буде мінімум 30 днів загальної військової підготовки, де вас навчать азам військової справи. Якщо ви освоїте додаткову професію, водія до прикладу, або пілота-оператора, оператора засобу РЕР/РЕБ – це ще додатково мінімум 30 діб, тобто загальновійськова підготовка плюс спеціалізована підготовка займе два місяці. Після того, ви потрапите для укомплектування у військову бригаду, де обов'язково пройдете бойове злагодження – це мінімум один тиждень для того, щоб втягнутися у бойову роботу й тільки після цього почнете виконувати бойові завдання