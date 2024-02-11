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Потрібно додати гарні інформаційні компанії для роз'яснень: Командир роти "Ахіллес" про цілодобову роботу ТЦК

Потрібно додати гарні інформаційні компанії для роз'яснень: Командир роти "Ахіллес" про цілодобову роботу ТЦК

Київ • УНН

 • 43696 перегляди

Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" наголосив на необхідності проведення інформаційних кампаній, щоб чітко пояснити потенційним призовникам і суспільству реальний процес і терміни мобілізації.

До цілодобової роботи ТЦК потрібно додати якісні інформаційні компанії, які б давали відповіді на всі ключові запитання, які є у військовозобов'язаних щодо мобілізаційних процесів.

Про це заявив командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.  

Що стосується загалом мобілізаційних процесів, то ТЦК – це безпосередньо та установа, яка має займатися цим якісно. Перше, що ми маємо зробити – це дати чітке розуміння та ясність українському суспільству, зокрема військовозобов'язаним, що їх очікує після мобілізації, детальні кроки

- сказав Федоренко.

Він наголосив, що загальновійськова підготовка плюс спеціалізована підготовка займе два місяці, тому після мобілізації через два дні людина не буде умовно в окопі в Кліщіївці.

Умовно, ви сьогодні мобілізований, на фронт ви одразу не потрапите, у вас буде мінімум 30 днів загальної військової підготовки, де вас навчать азам військової справи. Якщо ви освоїте додаткову професію, водія до прикладу, або пілота-оператора, оператора засобу РЕР/РЕБ – це ще додатково мінімум 30 діб, тобто загальновійськова підготовка плюс спеціалізована підготовка займе два місяці. Після того, ви потрапите для укомплектування у військову бригаду, де обов'язково пройдете бойове злагодження – це мінімум один тиждень для того, щоб втягнутися у бойову роботу й тільки після цього почнете виконувати бойові завдання

- розповів Федоренко.

Федоренко вважає,  що якщо надати ясність українському суспільству та військовозобов'язаним, що їх очікує та для чого це потрібно, то не потрібно буде проводити жорстких заходів щодо мобілізаційних процесів, а люди самі будуть йти до центрів комплектації, актуалізовувати свої дані та мобілізовуватися.

Якщо ви зараз запитаєте в будь-якого громадянина на вулиці: А що тебе очікує після мобілізації? Він скаже: Я не знаю, напевне буду в Кліщіївці на другий день в передовому окопі. Але це ж не відповідає дійсності. Це інформаційні компанії від ворога. Тому до цілодобової роботи ТЦК потрібно додати гарні інформаційні компанії, які б дали відповіді на всі ключові запитання, які є у військовозобов'язаних

- заявив Федоренко.  

Доповнення

Кабінет міністрів України надав право територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки на цілодобову роботу. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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