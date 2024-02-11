Нужно добавить хорошие информационные компании для разъяснений: Командир роты "Ахиллес" о круглосуточной работе ТЦК

К круглосуточной работе ТЦК нужно добавить качественные информационные компании, которые бы давали ответы на все ключевые вопросы, которые есть у военнообязанных по мобилизационным процессам.

Об этом заявил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Что касается в целом мобилизационных процессов, то ТЦК - это непосредственно то учреждение, которое должно заниматься этим качественно. Первое, что мы должны сделать - это дать четкое понимание и ясность украинскому обществу, в частности военнообязанным, что их ожидает после мобилизации, детальные шаги - сказал Федоренко.

Он отметил, что общевойсковая подготовка плюс специализированная подготовка займет два месяца, поэтому после мобилизации через два дня человек не будет условно в окопе в Клищеевке.

Условно, вы сегодня мобилизован, на фронт вы сразу не попадете, у вас будет минимум 30 дней общей военной подготовки, где вас научат азам военного дела. Если вы освоите дополнительную профессию, водителя к примеру, или пилота-оператора, оператора средства РЭР/РЭБ - это еще дополнительно минимум 30 суток, то есть общевойсковая подготовка плюс специализированная подготовка займет два месяца. После того, вы попадете для укомплектования в военную бригаду, где обязательно пройдете боевое слаживание - это минимум одна неделя для того, чтобы втянуться в боевую работу и только после этого начнете выполнять боевые задачи - рассказал Федоренко.

Федоренко считает, что если предоставить ясность украинскому обществу и военнообязанным, что их ожидает и для чего это нужно, то не нужно будет проводить жестких мероприятий по мобилизационным процессам, а люди сами будут идти в центры комплектации, актуализировать свои данные и мобилизоваться.

Если вы сейчас спросите у любого гражданина на улице: А что тебя ожидает после мобилизации? Он скажет: Я не знаю, наверное буду в Клещеевке на второй день в передовом окопе. Но это же не соответствует действительности. Это информационные компании от врага. Поэтому к круглосуточной работе ТЦК нужно добавить хорошие информационные компании, которые бы дали ответы на все ключевые вопросы, которые есть у военнообязанных - заявил Федоренко.

Дополнение Кабинет министров Украины предоставил право территориальным центрам комплектования и социальной поддержки на круглосуточную работу.