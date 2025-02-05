Потерпілі військові у справі агробарона-втікача Сергія Тарасова розповіли подробиці земельної афери

Агробарона з Кіровоградщини та власника агрохолдинга I&U Group Сергія Тарасова, якого підозрюють у привласненні державних земель, оголосили в міжнародний розшук. У справі також фігурують вісім інших осіб, включаючи службовців держгеокадастру та нотаріусів. Про це йдеться в сюжеті "Апостроф TV", передає УНН.

Як повідомляється, окрім Тарасова повідомлено про підозру ще восьми фігурантам, серед яких службові особи підприємств, підконтрольних бізнесмену, один з керівників держгеокадастру в Кіровоградській області, приватні нотаріуси та їх посередники. Їм інкримінують зловживання службовим становищем, а також відмивання майна одержаного злочинним шляхом.

Один з постраждалих земельної афери агробарона – морпіх Іван Морозов. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік став на захист нашої держави. Служив у легендарній 35-й бригаді морської піхоти. Після чисельних поранень на фронті - чоловіка списали зі служби.

В 24-му році почав займатися цими бюрократичними питаннями. І пішов оформляти, знаючи, що мені зобов’язані видати, як учаснику бойових дій, землю. Написав заяву ну і став чекати - розповідає військовий.

Приблизно за два тижні чоловікові зателефонували і повідомили, що він, як учасник бойових дій, вже нібито отримав землю декілька років тому відразу після чого продав агробізнесмену із Кіровоградщини Сергію Тарасову.

Приїхали до мене правоохоронні органи і кажуть, ось, ти в 2018-му році служив, захищав Батьківщину. А я кажу - ні. Я ось, в 22-му році, як почалася повномасштабка, пішов захищати Батьківщину. А кажуть, що я в 2018-му отримав землю і продав якомусь бізнесмену. У мене взагалі після почутого волосся дибки стало. Я уже в 18-му році, начебто служив, був учасником АТО і на мене ця земля - заявив морпіх.

Іван Морозов не єдиний, чиї документи підробили та використали для збагачення. Коли військовий почав запитувати серед побратимів - у десятків людей подібна ситуація.

"Та є в цих справах дещо спільне - всюди фігурує Сергій Тарасов. Власник агрохолдингу I&U Group", - зазначають журналісти. Саме його правоохоронці підозрюють в організації схеми виведення земель з державної власності.

Під час проведення слідчих дій та криміналістичних експертиз, підтверджено заволодіння земельними ділянками, оціночна вартість яких - 9,5 мільйонів гривень. Воно відбувалося шляхом використання даних фізичних осіб. Це понад 80 осіб. Підроблення від цих осіб заяв, що вони нібито учасники АТО, які отримали свою пільгу на власність земель - зазначив заступник начальника відділу Головного слідчого управління Нацполіції Вадим Харкевич.

Це лише один з епізодів діяльності злочинної групи, справа по якому вже невдовзі піде до суду. Але найголовніший підозрюваний навряд чи на нього з’явиться, бо встиг втекти з України та переховується за кордоном.

За словами Харкевича, на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні Тарасов ухилявся від слідства і суду. Були відомості, що він ще у 23-му році покинув територію України. Тому провадження щодо нього і ще щодо двох фігурантів виділено в окреме та зупинене у зв’язку з розшуком Тарасова. Його також оголошено в міжнародний розшук. Тривають слідчі дії.

Сам Сергій Тарасов спілкування з українськими журналістами уникає, натомість найняв піарників та лобістів у США, завдання яких представити кримінальну справу як переслідування.

Поки триває слідство - доля землі постраждалих, серед яких і захисники України, залишається невідомою. На час слідства на ділянки накладено арешт.

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Стало відомо, що розслідуються злочинні епізоди групи Тарасова щодо привласнення близько 12 тисяч гектарів державних земель на понад 400 млн грн. Фігуранти підробляли посвідчення учасників бойових дій (АТО), довіреності та інші документи і в змові з нотаріусами переоформлювали ділянки на підставних осіб, а потім – на Сергія Тарасова.

В січні 2024 року Тарасова оголосили в розшук в Україні. Пізніше адвокати підозрюваного підтвердили, що він переховується за кордоном та повертатися не планує. Натомість Тарасов найняв в США лобістів та піарників, завдання яких розповідати "про корупцію в України" та представити Тарасова як жертву переслідувань.