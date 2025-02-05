Потерпілі військові у справі агробарона-втікача Сергія Тарасова розповіли подробиці земельної афери

ukenru
09:48 • 10573 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 33889 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 84133 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 117390 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 150951 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 208282 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 168772 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150482 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124574 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109675 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 116001 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 119541 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 114178 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 118753 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 112851 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 168767 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 167437 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 299968 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 327978 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 263123 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 44450 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 48161 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 114178 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 95236 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 117737 перегляди
Актуальне
Потерпілі військові у справі агробарона-втікача Сергія Тарасова розповіли подробиці земельної афери

Потерпілі військові у справі агробарона-втікача Сергія Тарасова розповіли подробиці земельної афери

Київ • УНН

 • 26462 перегляди

Власника I&U Group Сергія Тарасова оголосили в міжнародний розшук за схему привласнення державних земель через підробку документів військових. Постраждало понад 80 осіб, а вартість привласнених ділянок оцінюється у 9,5 млн грн.

Агробарона з Кіровоградщини та власника агрохолдинга I&U Group Сергія Тарасова, якого підозрюють у привласненні державних земель, оголосили в міжнародний розшук. У справі також фігурують вісім інших осіб, включаючи службовців держгеокадастру та нотаріусів. Про це йдеться в сюжеті "Апостроф TV", передає УНН.

Як повідомляється, окрім Тарасова повідомлено про підозру ще восьми фігурантам, серед яких службові особи підприємств, підконтрольних бізнесмену, один з керівників держгеокадастру в Кіровоградській області, приватні нотаріуси та їх посередники. Їм інкримінують зловживання службовим становищем, а також відмивання майна одержаного злочинним шляхом.

Один з постраждалих земельної афери агробарона  – морпіх Іван Морозов. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік став на захист нашої держави. Служив у легендарній 35-й бригаді морської піхоти. Після чисельних поранень на фронті - чоловіка списали зі служби.

В 24-му році почав займатися цими бюрократичними питаннями. І пішов оформляти, знаючи, що мені зобов’язані видати, як учаснику бойових дій, землю. Написав заяву ну і став чекати

- розповідає військовий.
Image

Приблизно за два тижні чоловікові зателефонували і повідомили, що він, як учасник бойових дій, вже нібито отримав землю декілька років тому відразу після чого продав агробізнесмену із Кіровоградщини Сергію Тарасову.

Приїхали до мене правоохоронні органи і кажуть, ось, ти в 2018-му році служив, захищав Батьківщину. А я кажу - ні. Я ось, в 22-му році, як почалася повномасштабка, пішов захищати Батьківщину. А кажуть, що я в 2018-му отримав землю і продав якомусь бізнесмену. У мене взагалі після почутого волосся дибки стало. Я уже в 18-му році, начебто служив, був учасником АТО і на мене ця земля

- заявив морпіх. 
Image

Іван Морозов не єдиний, чиї документи підробили та використали для збагачення. Коли військовий почав запитувати серед побратимів - у десятків людей подібна ситуація.

"Та є в цих справах дещо спільне - всюди фігурує Сергій Тарасов. Власник агрохолдингу I&U Group", - зазначають журналісти. Саме його правоохоронці підозрюють в організації схеми виведення земель з державної власності.

Під час проведення слідчих дій та криміналістичних експертиз, підтверджено заволодіння земельними ділянками, оціночна вартість яких - 9,5 мільйонів гривень. Воно відбувалося шляхом використання даних фізичних осіб. Це понад 80 осіб. Підроблення від цих осіб заяв, що вони нібито учасники АТО, які отримали свою пільгу на власність земель

- зазначив заступник начальника відділу Головного слідчого управління Нацполіції Вадим Харкевич.

Це лише один з епізодів діяльності злочинної групи, справа по якому вже невдовзі піде до суду. Але найголовніший підозрюваний навряд чи на нього з’явиться, бо встиг втекти з України та переховується за кордоном.

Image

За словами Харкевича, на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні Тарасов ухилявся від слідства і суду. Були відомості, що він ще у 23-му році покинув територію України. Тому провадження щодо нього і ще щодо двох фігурантів виділено в окреме та зупинене у зв’язку з розшуком Тарасова. Його також оголошено в міжнародний розшук. Тривають слідчі дії.

Сам Сергій Тарасов спілкування з українськими журналістами уникає, натомість найняв піарників та лобістів у США, завдання яких представити кримінальну справу як переслідування.

Поки триває слідство - доля землі постраждалих, серед яких і захисники України, залишається невідомою. На час слідства на ділянки накладено арешт.

Раніше

Стало відомо, що розслідуються злочинні епізоди групи Тарасова щодо привласнення близько 12 тисяч гектарів державних земель на понад 400 млн грн. Фігуранти підробляли посвідчення учасників бойових дій (АТО), довіреності та інші документи і в змові з нотаріусами переоформлювали ділянки на підставних осіб, а потім – на Сергія Тарасова.

В січні 2024 року Тарасова оголосили в розшук в Україні. Пізніше адвокати підозрюваного підтвердили, що він переховується за кордоном та повертатися не планує. Натомість Тарасов найняв в США лобістів та піарників, завдання яких розповідати "про корупцію в України" та представити Тарасова як жертву переслідувань.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами