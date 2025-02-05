Пострадавшие военные по делу беглого агробарона Сергея Тарасова рассказали подробности земельной аферы

Агробарона из Кировоградщины и владельца агрохолдинга I&U Group Сергея Тарасова, которого подозревают в присвоении государственных земель, объявили в международный розыск. В деле также фигурируют восемь других лиц, включая служащих госгеокадастра и нотариусов. Об этом говорится в сюжете «Апостроф TV», передает УНН.

Как сообщается, кроме Тарасова сообщено о подозрении еще восьми фигурантам, среди которых должностные лица предприятий, подконтрольных бизнесмену, один из руководителей госгеокадастра в Кировоградской области, частные нотариусы и их посредники. Им инкриминируют злоупотребление служебным положением, а также отмывание имущества полученного преступным путем.

Один из пострадавших земельной аферы агробарона - морпех Иван Морозов. С начала полномасштабного вторжения мужчина стал на защиту нашего государства. Служил в легендарной 35-й бригаде морской пехоты. После многочисленных ранений на фронте - мужчину списали со службы.

В 24-м году начал заниматься этими бюрократическими вопросами. И пошел оформлять, зная, что мне обязаны выдать, как участнику боевых действий, землю. Написал заявление ну и стал ждать - рассказывает военный.

Примерно через две недели мужчине позвонили и сообщили, что он, как участник боевых действий, уже якобы получил землю несколько лет назад сразу после чего продал агробизнесмену с Кировоградщины Сергею Тарасову.

Приехали ко мне правоохранительные органы и говорят, вот, ты в 2018-м году служил, защищал Родину. А я говорю - нет. Я вот, в 22-м году, как началась полномасштабка, пошел защищать Родину. А говорят, что я в 2018-м получил землю и продал какому-то бизнесмену. У меня вообще после услышанного волосы дыбом стали. Я уже в 18-м году, вроде бы служил, был участником АТО и на меня эта земля - заявил морпех.

Иван Морозов не единственный, чьи документы подделали и использовали для обогащения. Когда военный начал спрашивать среди собратьев - у десятков людей подобная ситуация.

«Но есть в этих делах нечто общее - везде фигурирует Сергей Тарасов. Владелец агрохолдинга I&U Group», - отмечают журналисты. Именно его правоохранители подозревают в организации схемы вывода земель из государственной собственности.

Во время проведения следственных действий и криминалистических экспертиз, подтверждено завладение земельными участками, оценочная стоимость которых - 9,5 миллионов гривен. Оно происходило путем использования данных физических лиц. Это более 80 человек. Подделка от этих лиц заявлений, что они якобы участники АТО, которые получили свою льготу на собственность земель - отметил заместитель начальника отдела Главного следственного управления Нацполиции Вадим Харкевич.

Это лишь один из эпизодов деятельности преступной группы, дело по которому уже вскоре пойдет в суд. Но самый главный подозреваемый вряд ли на него явится, потому что успел сбежать из Украины и скрывается за границей.

По словам Харкевича, на стадии досудебного расследования в уголовном производстве Тарасов уклонялся от следствия и суда. Были сведения, что он еще в 23-м году покинул территорию Украины. Поэтому производство в отношении него и еще в отношении двух фигурантов выделено в отдельное и остановлено в связи с розыском Тарасова. Он также объявлен в международный розыск. Продолжаются следственные действия.

Сам Сергей Тарасов общения с украинскими журналистами избегает, зато нанял пиарщиков и лоббистов в США, задача которых представить уголовное дело как преследование.

Пока идет следствие - судьба земли пострадавших, среди которых и защитники Украины, остается неизвестной. На время следствия на участки наложен арест.

Ранее

Стало известно, что расследуются преступные эпизоды группы Тарасова по присвоению около 12 тысяч гектаров государственных земель на более 400 млн грн. Фигуранты подделывали удостоверения участников боевых действий (АТО), доверенности и другие документы и в сговоре с нотариусами переоформляли участки на подставных лиц, а затем - на Сергея Тарасова.

В январе 2024 года Тарасова объявили в розыск в Украине. Позже адвокаты подозреваемого подтвердили, что он скрывается за границей и возвращаться не планирует. Вместо этого Тарасов нанял в США лоббистов и пиарщиков, задача которых рассказывать «о коррупции в Украине» и представить Тарасова как жертву преследований.