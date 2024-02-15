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Посилення протиповітряної оборони Одещини, проблеми тимчасово переміщених осіб та інвестиції: про що домовився Кіпер з віцепрезиденткою Бундестагу

Посилення протиповітряної оборони Одещини, проблеми тимчасово переміщених осіб та інвестиції: про що домовився Кіпер з віцепрезиденткою Бундестагу

Київ • УНН

 • 25641 перегляди

Голова Одеської ОВА зустрівся з віцепрезидентом Бундестагу, щоб обговорити посилення протиповітряної оборони в регіоні, підтримку переселенців та німецькі інвестиції.

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер зустрівся з Віцепрезиденткою Бундестагу Катрін Ґерінґ-Екардт, передає УНН

У ході зустрічі сторони обговорили посилення протиповітряної оборони Одещини, проблеми тимчасово переміщених осіб та інвестиції.

"Поінформував пані Катрін щодо поточної безпекової ситуації в Одеській області. Подякував за її особистий внесок у виділення допомоги від Німеччини для України, зокрема озброєння та надання систем протиповітряної оборони Одещині. Дякуємо за особливе ставлення до Одеської області та дружбу", - пише Кіпер.

Додамо

Одещина стала епіцентром міжнародних зустрічей. Торік регіон відвідало понад 100 делегацій. Так, у грудні Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс. Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час.

Того ж місяця Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки. У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону.

У листопаді Одесу відвідав новопризначений мініст закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.  Під час візиту Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури Одеси.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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