Усиление противовоздушной обороны Одесской области, проблемы временно перемещенных лиц и инвестиции: о чем договорился Кипер с вице-президентом Бундестага

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с Вице-президентом Бундестага Катрин Геринг-Экардт, передает УНН.

В ходе встречи стороны обсудили усиление противовоздушной обороны Одесской области, проблемы временно перемещенных лиц и инвестиции.

"Проинформировал госпожу Катрин о текущей ситуации с безопасностью в Одесской области. Поблагодарил за ее личный вклад в выделение помощи от Германии для Украины, в частности вооружение и предоставление систем противовоздушной обороны Одесской области. Спасибо за особое отношение к Одесской области и дружбу", - пишет Кипер.

Добавим

Одесщина стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетило более 100 делегаций. Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время.

В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона.

В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.