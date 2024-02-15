Усиление противовоздушной обороны Одесской области, проблемы временно перемещенных лиц и инвестиции: о чем договорился Кипер с вице-президентом Бундестага
Киев • УНН
Председатель Одесской ОВА встретился с вице-президентом Бундестага, чтобы обсудить усиление противовоздушной обороны в регионе, поддержку переселенцев и немецкие инвестиции.
Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с Вице-президентом Бундестага Катрин Геринг-Экардт, передает УНН.
В ходе встречи стороны обсудили усиление противовоздушной обороны Одесской области, проблемы временно перемещенных лиц и инвестиции.
"Проинформировал госпожу Катрин о текущей ситуации с безопасностью в Одесской области. Поблагодарил за ее личный вклад в выделение помощи от Германии для Украины, в частности вооружение и предоставление систем противовоздушной обороны Одесской области. Спасибо за особое отношение к Одесской области и дружбу", - пишет Кипер.
Добавим
Одесщина стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетило более 100 делегаций. Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время.
В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона.
В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.
Усиление противовоздушной обороны Одесской области, проблемы временно перемещенных лиц и инвестиции: о чем договорился Кипер с вице-президентом Бундестага
Председатель Одесской ОВА встретился с вице-президентом Бундестага, чтобы обсудить усиление противовоздушной обороны в регионе, поддержку переселенцев и немецкие инвестиции.
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