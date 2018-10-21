Постійний представник США в ООН: Трамп розглядає п’ять кандидатур
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп має надію, що найближчим часом буде обраний посол США, який замінить Ніккі Хейлі в ООН, і проводить співбесіду з 5 кандидатами на цю посаду. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
Трамп сказав, що він проводить інтерв'ю з трьома жінками та двома чоловіками на посаду.
Відповідаючи на запитання, чи він хотів би бачити жінку на цій посаді, Трамп сказав: "Так", пізніше додавши: "Я думаю, що віддав би перевагу такому варіанту, але ми побачимо".
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Нинішній постпред США при ООН Ніккі Хейлі, що займає цю посаду з січня 2017 року, 9 жовтня оголосила про свою відставку. Як очікується, вона піде з посади в січні наступного року.