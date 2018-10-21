Постійний представник США в ООН: Трамп розглядає п’ять кандидатур

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп має надію, що найближчим часом буде обраний посол США, який замінить Ніккі Хейлі в ООН, і проводить співбесіду з 5 кандидатами на цю посаду. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.