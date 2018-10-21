Постоянный представитель США в ООН: Трамп рассматривает пять кандидатур

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 43274 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 113079 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121116 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160303 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150135 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139212 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129707 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176232 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118212 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141742 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Актуальное
Постоянный представитель США в ООН: Трамп рассматривает пять кандидатур

Постоянный представитель США в ООН: Трамп рассматривает пять кандидатур

Киев  •  УНН

 • 6877 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп надеется, что в ближайшее время будет избран посол США, который заменит Никки Хейли в ООН, и проводит собеседование с 5 кандидатами на эту должность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Трамп сказал, что он проводит интервью с тремя женщинами и двумя мужчинами на должность.

Отвечая на вопрос, хотел бы он видеть женщину на этом посту, Трамп сказал: "Да", позже добавив: "Я думаю, что отдал бы предпочтение такому варианту, но мы увидим".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп рассматривает кандидатуру Науерт на должность постпреда США в ООН

Нынешний постпред США при ООН Никки Хейли, занимающий эту должность с января 2017 года, 9 октября объявила о своей отставке. Как ожидается, она уйдет с должности в январе следующего года.

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