Постоянный представитель США в ООН: Трамп рассматривает пять кандидатур

Трамп сказал, что он проводит интервью с тремя женщинами и двумя мужчинами на должность.

Отвечая на вопрос, хотел бы он видеть женщину на этом посту, Трамп сказал: "Да", позже добавив: "Я думаю, что отдал бы предпочтение такому варианту, но мы увидим".

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Нынешний постпред США при ООН Никки Хейли, занимающий эту должность с января 2017 года, 9 октября объявила о своей отставке. Как ожидается, она уйдет с должности в январе следующего года.