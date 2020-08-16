Посольство Білорусі в Швеції підняло біло-червоний прапор

"Білоруське посольство в Швеції підняло національний біло-червоно-білий прапор", - йдеться в повідомленні під фото.

Нагадаємо, в 1995 році з приходом до влади Олександра Лукашенка біло-червоно-білий прапор був замінений червоно-зеленим прапором з орнаментом - який фактично був раніше прапором радянської Білорусі.

Нагадаємо, в Парижі пам'ятник Жанні д'Арк прикрасили біло-червоно-білим прапором Білорусі.

В Одесі бронзовий монумент, присвячений Арману Емманюелю дю Плессі, Дюку (герцогу) де Рішельє, прикрасили білоруським прапором.



