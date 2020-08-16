Посольство Беларуси в Швеции подняло бело-красный флаг
Киев • УНН
КИЕВ, 16 августа. УНН. Над посольством Беларуси в Швеции подняли национальный бело-красно-белый флаг, рядом с красно-зеленым государственным. Фотографию разместили в Telegram-канале Баста, передает УНН.
“Белорусское посольство в Швеции подняло национальный бело-красно-белый флаг”, — говорится в сообщении под фото.
Напомним, в 1995 году с приходом к власти Александра Лукашенко бело-красно-белый флаг был заменен красно-зеленым флагом с орнаментом — фактически, являвшимся ранее флагом советской Беларуси.
Напомним, в Париже памятник Жанне д’Арк украсили бело-красно-белым флагом Беларуси.
В Одессе бронзовый монумент, посвященный Арману Эмманюэлю дю Плесси, Дюку (герцогу) де Ришелье, украсили белорусским флагом.